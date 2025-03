Memphis supera antigo parceiro de Yuri e impulsiona números do camisa 9 no Corinthians

Já ao lado de Memphis Depay, em apenas 20 partidas da dupla entre os onze iniciais, menos da metade em comparação a Guedes, Yuri Alberto já soma 20 tentos marcados. Ele, ainda, recebeu sete passes para gol do holandês.

A dupla conseguiu driblar o obstáculo do idioma e criou uma conexão rápida no Corinthians. Os dois foram peças importantes na arrancada que livrou o clube do rebaixamento no ano passado e na campanha que levou o time à final do Campeonato Paulista nesta temporada.

No jogo de ida da decisão, aliás, o gol da vitória do Timão sobre o Palmeiras, por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, foi anotado por Yuri Alberto após um passe de Memphis Depay.

A equipe do Parque São Jorge conta com as duas estrelas para encerrar um jejum de seis anos e enfim voltar a erguer um troféu depois de seis ano. O Derby decisivo no Paulistão está agendado para a próxima quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em vantagem, o Corinthians precisa de um simples empate para conquistar o título estadual. Uma derrota por um gol leva o duelo para a disputa de pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá a taça ao Palmeiras.