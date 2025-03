Matheus Lima é o sexto colocado na final dos 400 metros do Mundial Indoor de Nanjing

Após quebrar o recorde sul-americano dos 400m rasos, nosso atleta mostrou sua força na final do Mundial Indoor de Atletismo na China e garantiu a 6ª colocação!

Uma estreia em mundiais que entra para a história pela superação! ??... pic.twitter.com/Of0cqO2659

? Time Brasil (@timebrasil) March 22, 2025

Na eliminatória, realizada na madrugada de sexta-feira, Matheus bateu os recordes brasileiro e sul-americano da prova. Venceu sua série com o tempo de 45.79, superando o recorde nacional estabelecido por Sanderlei Parrela, seu técnico, em 1997 (46.33). Além disso, ultrapassou a marca continental que era do colombiano Jhon Alejandro Perlaza, desde 2019 (46.07).

Matheus tem conquistado espaço no cenário internacional desde 2023, quando foi campeão sul-americano e vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago nos 400 metros com barreiras. Em 2024, fez os 400 metros em 44.52, terceiro melhor tempo da história na América do Sul e segundo do Brasil, atrás apenas dos 44.29 de Sanderlei, que lhe valeu a medalha de prata no Mundial de Sevilha-1999. Na mesma temporada, disputou os Jogos Olímpicos de Paris, sendo semifinalista dos 400 metros com barreiras. Matheus já está qualificado para o Mundial de Tóquio, em setembro, na prova de barreiras.

O Brasil também teve Regiclécia Cândido da Silva na final do salto triplo. A brasileira de 23 anos, treinada por Tânia Moura, foi a 13ª colocada na decisão, com 13,40 m. A saltadora é a atual recordista brasileira em pista coberta, ao fazer seu melhor resultado pessoal (14,17 m), no Sul-Americano Indoor disputado em Cochabamba (Bolívia), em fevereiro. A cubana Leyanis Pérez Hernández foi a campeã, com 14,93 m.