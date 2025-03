Mariana Gesteira conquista ouro e Gabrielzinho leva quarta medalha em Barcelona

Mariana Gesteira, da classe S9 (limitações físico-motoras), conquistou sua segunda medalha na etapa de Barcelona do World Series, circuito internacional de natação organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional neste sábado, ao vencer a prova dos 100m costas. Gabriel Araújo, da classe S2 (deficiências físico-motoras), também subiu ao lugar mais alto do pódio no dia ao ficar com o ouro nos 150m medley.

Gesteira, que havia sido prata nos 100m livre na competição, conseguiu a primeira colocação nos 100m costas com o tempo de 1min10s11 e 1.014 pontos, ficando à frente das espanholas Beatriz Maldonado (S9), com 1min12s65 e 962 pontos, e Nuria Soto (S9), com 1min12s91 e 956 pontos.