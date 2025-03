Lais Estevam analisa preparação do Palmeiras pré-temporada e projeta ano com calendário cheio no feminino

?? https://t.co/hzT41UnQAM pic.twitter.com/7O5HzNgRkv

"Estamos vindo de um título estadual, o que motiva muito a gente. Nós vimos nosso trabalho ser recompensado da melhor forma possível. E, agora, queremos continuar no topo e dar muitas alegrias para a torcida que merece muito, e trabalhamos todos os dias para isso", seguiu.

Além do Brasileirão, o Palmeiras disputa, em 2025, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. O Estadual será disputado entre agosto e dezembro. A Copa do Brasil, novidade no ano, ocorre entre 14 de maio a 19 de novembro. Já o torneio continental acontece na primeira quinzena de outubro.

"Vai ser um ano cheio, temos muitas competições, mas a equipe está preparada para ter uma temporada muito boa. Estamos cientes dos nossos objetivos e das nossas responsabilidades, mas também estamos muito confiantes com o que temos para mostrar", completou Lais.

A meio-campista chegou ao Palmeiras em 2023. Ao todo, ela disputou 64 jogos e marcou 17 gols. No último ano, foi uma das titulares e fez 31 partidas, com seis bolas na rede.