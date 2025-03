Goleiro do Palmeiras, Weverton celebra retorno à Seleção e espera grupo 100% para jogo contra a Argentina

O goleiro Weverton, do Palmeiras, ganhou nova chance de defender a Seleção Brasileira nesta data Fifa de março. O atleta foi convocado por Dorival Júnior, na última sexta-feira, após corte de Alisson, que sofreu um choque de cabeça no duelo contra a Colômbia. O palmeirense, porém, deve ser apenas opção no banco de reservas.

Assim como Beraldo, Ederson e João Gomes, Weverton se juntou à delegação brasileira, em Brasília (DF), na manhã deste sábado. Na parte da tarde, já fez o primeiro treino de olho na Argentina, próxima rival da Seleção, na 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

"Muito feliz de chegar e estar com todos. É sempre um ambiente muito bom, fizemos o nosso primeiro treino, um treino muito bom, já iniciando a preparação para o jogo contra a Argentina. Essa é a melhor forma de começar bem a preparação, com muita intensidade, um trabalho forte e firme. Temos mais dois treinos e com certeza na terça-feira todo mundo vai chegar 100% para fazer um grande jogo", analisou o goleiro.