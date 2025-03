Giro dos Estaduais: Cuiabá vence Primavera-MT de virada em jogo de ida da final do Mato-Grossense

Neste sábado, o Cuiabá visitou o Primavera-MT, em Primavera do Leste, e venceu de virada por 2 a 1.

O primeiro tempo do jogo ficou empatado em 0 a 0. O Primavera abriu o placar aos 18 minutos da segunda etapa com gol do meia Chagas Romulo. O empate dos visitantes aconteceu cinco minutos depois, com gol do zagueiro Bruno Alves, ex-São Paulo. No final do período, aos 41 minutos, o gol da virada do Cuiabá foi marcado pelo meia Calebe Costa.

O jogo da volta será no próximo sábado, às 16h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.