Evangelista cita virada de chave no Palmeiras após derrota e conta como pode ajudar ainda fora de campo

O meio-campista Lucas Evangelista foi o último reforço a se juntar ao elenco do Palmeiras nesta temporada. O atleta que estava no Red Bull Bragantino, por enquanto, acompanha o elenco apenas pelo lado de fora, já que, pelo regulamento, não pode atuar na final do Campeonato Paulista.

No último domingo, o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, no primeiro jogo da decisão. No Allianz Parque, o Verdão perdeu por 1 a 0 e vai para a partida de volta em desvantagem. Treinando com o elenco desde quarta-feira, Evangelista contou como ambiente está e citou a virada de chave dos jogadores para buscar o tetra do Estadual.

"Eu senti alguns atletas um pouco tristes porque é normal, tem que ter esse luto. Depois passou. Não adianta chorar pelo leite derramado, acho que não vai resolver. O pessoal já vira a chavinha. Em nenhum momento você escuta alguma palavra ou alguma conversa de desconfiança. Estão todos confiantes, todos sabem do potencial, da qualidade de quem começa e quem entra no jogo. O pessoal está com a cabeça muito boa. A confiança vai fazer total diferença", disse.