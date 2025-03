Em Israel, Patati tem Europa na mira, mas responde se voltaria ao Santos: "É o maior clube do mundo"

Embora esteja feliz no Maccabi, Patati foi revelado nas categorias de base do Santos, ainda guarda um carinho pelo clube e revelou que ainda tem o sonho de jogar com Neymar. Assim, o jogador ponderou se, um dia, retornaria ao Peixe caso a oportunidade surgisse.

"Eu não sei, porque eu estou realmente muito feliz aqui. Estou podendo desfrutar 100% do meu futebol. Você vê, estou marcando gols, dando assistências, então eu não sei, de coração. Não sei se eu voltaria, se não. Mas quem não gostaria de voltar para jogar no Santos, né? O Santos é o maior clube do mundo, então com certeza eu gostaria de jogar lá novamente", concluiu o atleta.

Weslley Patati foi vendido pelo Santos ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros (pouco mais de R$ 8 milhões) em setembro de 2024. O clube israelense adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador.

A venda do atacante é em regime mais valia. Desse modo, se Patati for vendido pelo Maccabi, o Santos terá direito a 40% do lucro do negócio. O camisa 17 tem vínculo válido por três temporadas com a equipe de Israel, com opção de renovação por mais um ano.