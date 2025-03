Em alta, André Silva é o jogador do São Paulo com melhor média de gols por minuto no ano

André Silva atravessa seu melhor momento com a camisa do São Paulo. Artilheiro do Tricolor no ano, o atacante, apesar de reserva, vem conseguindo se destacar entre os companheiros de elenco.

De acordo com dados do Sofascore, André Silva é o jogador com a melhor média de gols por minuto do São Paulo na atual temporada. O camisa 17 precisou de apenas 90 minutos para balançar as redes.

André marcou cinco gols em 2025. O atacante balançou as redes nas vitórias do São Paulo sobre Portuguesa, Mirassol e São Bernardo (2) e no empate com o Velo Clube.