Em 2025, São Paulo registra menor número de gols marcados no Paulistão desde 2019

O São Paulo encerrou a sua campanha no Campeonato Paulista de 2025 no último dia 10, ao perder para o Palmeiras, na semifinal. Nesta edição, o Tricolor registrou seu menor número de gols marcados no torneio desde 2019.

A equipe do técnico Luis Zubeldía anotou 19 gols em 14 jogos, sendo seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O número é o pior desde 2019, quando o time, que chegou à final daquela edição, foi às redes 17 vezes em 18 partidas.

No Paulista de 2020, o São Paulo teve o segundo pior desempenho ofensivo no período, empatado com 2024, com 21 bolas na rede em 13 jogos. Entretanto, em 2021, quando foi campeão, marcou incríveis 38 gols em 16 aparições.