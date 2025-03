De volta à Seleção, Alex Sandro projeta duelo contra a Argentina: "Especial para mim"

"Estar na Seleção Brasileira é sempre um momento mágico para todos. Independentemente de ter vindo outras vezes, tem sempre aquele gostinho da primeira vez. É assim que estou me sentindo. São vários rostos diferentes dos que eu estava acostumado, sei que todos aqui estão fazendo um ótimo trabalho e dando o máximo de si, para que a Seleção Brasileira continue sendo a campeã que sempre foi", comentou.

Com a vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Mané Garrincha, a Seleção Brasileira subiu para a 3ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos somados. Agora, a equipe encara a Argentina na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), pela 14ª rodada, no Monumental de Nuñez.