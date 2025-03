Contra o Palmeiras, Corinthians pode atingir quarta vitória seguida pela primeira vez no ano

Eliminado na Libertadores, porém finalista do Campeonato Paulista, o Cointhians acumula, neste ano, 13 vitórias, duas derrotas e quatro empates, em 19 confrontos.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.