Com um a mais, Avaí busca empate com Chapecoense e conquista a 19ª taça do Catarinense

Agora, ambos os times aguardam o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí encara o Novorizontino, na Ressacada, enquanto a Chapecoense visita o CRB no Estádio Rei Pelé. As partidas acontecem entre os dias 4 e 6 de abril. Os horários ainda não foram definidos.

Os gols

O placar foi aberto aos quatro minutos do segundo tempo, com Bruno Matias. O atleta da Chapecoense recebeu do companheiro e não perdoou.

Já aos 30, Eduardo Brock, do Avaí, não desperdiçou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti. O atleta finalizou firme, no alto direito.