Com dois de Patrick de Paula, Botafogo vence o Novorizontino em amistoso

O Botafogo venceu o Novorizontino por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. O amistoso serviu de preparação para as duas equipes, que vão disputar a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

A equipe carioca abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Alexander Barboza e Patrick de Paula. Na etapa final, o camisa 6 marcou mais um para o Glorioso.

O Botafogo passa a focar na estreia na Série A, no dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Novorizontino começa sua caminhada na Série B, no início de abril, contra o Avaí, na Ressacada.