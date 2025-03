Campeonato Brasileiro feminino começa neste sábado; confira as novidades

O aumento de cotas televisivas se deve ao investimento feito pela CBF, que anunciou um aumento de 20% no valor destinado aos 16 clubes participantes. A medida também teve a colaboração das emissoras transmissoras do torneio: Globo, SporTV e TV Brasil.

Além disso, a CBF anunciou novos protocolos para o Brasileirão A1. Seguindo as diretrizes da Fifa, o torneio contará com a norma antirracista, que consiste em cruzar os braços em forma de 'X' para denunciar um ato de cunho racista e pode ser sinalizado qualquer um envolvido na partida. Atletas e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do gesto.

O protocolo de concussão também será adotado pela CBF para essa edição. A norma estabelece uma substituição extra caso uma jogadora sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. A atleta substituída deverá ficar afastada pelo período mínimo de cinco dias a partir do momento do traumatismo craniano.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino segue a tabela que a CBF divulgou no início de março. O torneio conta com dois jogos durante seu pontapé inicial, que ocorre neste sábado, às 16h (de Brasília). O Juventude recebe o América-MG, enquanto o Internacional enfrenta o Bahia em Porto Alegre.

Confira todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino:

Sábado - 22 de março