Bento se vê pronto para ser titular da Seleção e projeta duelo com a Argentina: "É como Libertadores"

O goleiro Bento deve ser titular da Seleção Brasileira na partida contra a Argentina, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador ganhou uma oportunidade em razão do corte de Alisson e se vê preparado para o desafio.

"Acho que não tem uma hora boa, todo jogador que jogar. Ainda mais em um confronto como esse, no Monumental, um estádio mítico. Toda criança sonha em jogar um Brasil x Argentina como esse. A preparação é a mesma, temos que estar muito concentrados no que precisamos fazer defensivamente. Acredito que ofensivamente o Brasil vai fazer a sua parte. Neutralizar as qualidades deles, isso vai dificultar muito o jogo da Argentina. Se tudo der certo vamos sair com a baliza zerada de lá", afirmou o atleta em entrevista coletiva.

"A preparação sempre é a mesma. Para mim o próximo jogo sempre é o mais importante. As pessoas podem achar que eu vou ficar mais nervoso ou ansioso. Talvez por se tratar de um clássico, uma atmosfera diferente, possa dar uma ansiedade um pouco maior. Minha estreia no profissional também foi contra um time argentino, o River Plate. Tinha 21 anos e fiz a mesma preparação de quando eu estava no sub-15. Isso me deixa tranquilo para fazer uma grande partida e ajudar a Seleção Brasileira", acrescentou.