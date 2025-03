Arrascaeta e De La Cruz são cortados do Uruguai e voltam ao Flamengo

Neste sábado, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz foram cortados da Seleção Uruguaia e já estão liberados para voltarem ao Flamengo. Com isso, os dois atletas não estarão disponíveis para o duelo contra a Bolívia, nesta terça, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Arrascaeta foi substituído aos 41 minutos do primeiro tempo da partida contra a Argentina na sexta-feira. O jogador deixou o gramado reclamando de um desconforto na coxa direita. Ele realizou exames neste sábado e seguirá em tratamento no Uruguai. Já De la Cruz, que entrou no lugar do camisa 10, não teve o motivo do corte revelado.