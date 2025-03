Arana espera "medidas necessárias" da CBF, caso Seleção Brasileira sofra ataques racistas

"Obviamente a torcida deles será diferente, assim como foi a nossa no Mané Garrincha. Mas acredito que temos jogadores experientes, que já passaram por essa situação. Precisamos vencer, então temos que fazer o nosso jogo", disse Guilherme Arana em coletiva de imprensa.

Sobre o racismo, Guilherme Arana subiu o tom. Nos últimos dias, o futebol brasileiro passou por casos racistas, inclusive fora de categorias profissionais. No início de março, Luighi, atacante do sub-20 do Palmeiras, sofreu insultos raciais da torcida do Cerro Porteño.

"Não espero que ocorra racismo na partida. Mas se acontecer, tomaremos as medidas necessárias, pois esse assunto já vem de longas datas. Nós (brasileiros) jogamos contra adversários sul-americanos e sofremos racismo, esse tipo de violência não dá", completou o jogador.

Após passar por má fase, a Seleção Brasileira se recuperou nas Eliminatórias Sul-Americanas e está na terceira posição, com 21 pontos. A Canarinho busca a vitória contra a líder Argentina, de 28, para encostar nos líderes e ganhar fôlego na disputa da vaga para a Copa do Mundo.