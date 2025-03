Após um mês, Rincón volta a ser titular no Santos e tenta reencontrar espaço

Com o calendário livre desde a eliminação no Campeonato Paulista, o Santos precisou encontrar maneiras de manter o ritmo de jogo do elenco até a estreia na Série A. Uma solução foi a organização de um amistoso, disputado no último domingo, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

O Alvinegro Praiano se aproveitou da fragilidade defensiva do Coxa e venceu por 4 a 1. O que mais chamou a atenção no amistoso, porém, foram os testes do técnico Pedro Caixinha. O treinador, inclusive, promoveu o retorno de um jogador ao time titular: Tomás Rincón.

O volante voltou a figurar no 11 inicial do Santos após pouco mais de um mês e, agora, tenta reencontrar espaço na equipe inicial. O grande obstáculo, entretanto, é a concorrência de João Schmidt, que retomou o alto nível e recuperou a titularidade no meio-campo.