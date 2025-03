Americano Tate Carew e brasileira Yndiara Asp voam alto nas semifinais do STU Pro Tour, em Porto Alegre

Vini Sardi é campeão do Paraskate Park do STU Pro Tour

Quem abriu a temporada do Paraskate com título foi Vini Sardi, que também é presidente da Associação Brasileira de Paraskate. Na modalidade Park, apenas seis atletas estiveram na disputa. No fim, com uma nota acima dos 90 após as três voltas a que cada um tinha direito, o que no skate e no surfe chamam de "Nine Club", ele vibrou ao atingir a maior marca da sua carreira.

"Nunca tinha feito uma nota tão alta. Tirei um 91,33, a maior nota da minha vida. Estou muito feliz. Mas me dediquei bastante. Cheguei na terça-feira e treinei todos os dias. Basta trabalhar que o resultado vem. Ganhar a primeira etapa de uma nova liga mundial, e realizada pelo STU, me dá um impulso ainda maior para as próximas. E fico a cada dia com mais vontade de andar de skate. Nossa expectativa é trazer mais nomes, internacionais também. Nesta não conseguimos por conta de tempo. A intenção é globalizar cada vez mais o Paraskate", disse.

SEMIFINAL - RESULTADO PARK MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

Bateria 1