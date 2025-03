Vasco programa novo teste antes de jogo contra o Santos

O elenco Vasco passará por uma nova avaliação com o técnico Fábio Carille antes da estreia do Brasileirão 2025. Na manhã deste sábado, a equipe carioca disputará um jogo-treino contra o Boavista, no CT Moacyr Barbosa.

As duas equipes se encontraram uma vez em 2025 pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, houve empate por 1 a 1, com o Vasco tendo em campo uma escalação alternativa, já que os titulares ainda estavam em pré-temporada.