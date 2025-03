Troféus da Libertadores e Sul-Americana estarão em exibição no Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro

A experiência ainda vai além. Os visitantes poderão participar de um sorteio especial, inspirado no próprio formato da Conmebol: ao invés de tirar uma bolinha com o nome de um adversário, o pote de acrílico terá os brindes exclusivos pelos quais os participantes vão concorrer. Para participar, basta estar cadastrado na plataforma Sportingbet, tirar uma foto ao lado das taças e postá-la em suas redes sociais, seguindo as orientações indicadas no local.

O público ainda terá a oportunidade de interagir com o humorista e criador de conteúdo Pedro Certezas e do ex-jogador Léo Moura, ídolo do Flamengo e campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio em 2017. Os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos, conversar com os convidados e sentir de perto a emoção dos troféus das competições continentais.

"Queremos estar cada vez mais próximos dos torcedores e proporcionar experiências que vão além da aposta, conectando paixão e entretenimento. Essa é apenas a primeira de muitas ações que a Sportingbet prepara para a temporada envolvendo a Libertadores e a Sul-Americana, trazendo experiências únicas para os apaixonados pelo futebol ao longo do ano", declarou Diego Tagliaferro, líder de campanhas de Marketing da empresa no Brasil.