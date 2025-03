Thiago Monteiro e Matheus Pucinelli disputarão semifinal em Assunção

O Brasil colocou dois tenistas na semifinal do Challenger de Assunção, no Paraguai. Thiago Monteiro e Matheus Pucinelli superaram as quartas de final nesta sexta-feira e vão se enfrentar pela vaga na decisão do torneio.

Número 99 do ranking, o experiente Thiago Monteiro teve uma atuação segura contra o equatoriano Alvaro Guillen Meza. O brasileiro controlou as ações e fechou em 2 sets a 0, com um duplo 6/4.