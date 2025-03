Tabu? Palmeiras tem vantagem sobre o Corinthians em duelo eliminatório na casa do rival

O Palmeiras precisa de uma virada sobre o Corinthians para conquistar o inédito tetra do Campeonato Paulista. A equipe alviverde perdeu o primeiro jogo, no Allianz Parque, por 1 a 0, e agora vai até a Neo Química Arena, na próxima quinta-feira, dia 27, tentar buscar a taça. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

E, na casa do rival, o Verdão leva vantagem em partidas eliminatórias. As equipes disputaram confrontos desse tipo em duas oportunidades desde a inauguração do estádio corintiano, em 2014. A primeira foi logo em 2015, pela semifinal do Paulista, quando os times empataram no tempo normal, e o Verdão avançou à decisão, nos pênaltis.

Seis ano depois, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na arena novamente pela semifinal do Estadual de 2021. Nessa ocasião, o Verdão levou a melhor e bateu os donos da casa por 2 a 0, com gols de Victor Luis e Luiz Adriano. O duelo terminou também com as expulsões de João Victor, ex-zagueiro do Timão, e do meia Zé Rafael, ex-Palmeiras.