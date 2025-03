Superliga feminina de vôlei define confrontos das quartas de final; confira

São José supera Praia Club no tiebreak pela Superliga masculina

Na abertura da 21ª rodada da Superliga masculina, o São José venceu o Praia Clube por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 18/25, 25/22 e 15/8, no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Com a vitória, São José alcançou 22 pontos e entrou provisoriamente no G8, dependendo de outros resultados para avançar aos playoffs. Já o Praia Clube, com 41 pontos, se manteve em quinto e corre o risco de terminar a fase de classificação fora do G4.

A derrota foi a terceira consecutiva do time mineiro, que ainda perdeu o oposto Franco, que se lesionou na lombar durante o jogo. Na última rodada, o Praia enfrenta o Minas e São José recebe Suzano.