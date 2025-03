Stephen Curry sofre lesão após queda na vitória dos Warriors sobre os Raptors

? Golden State Warriors (@warriors) March 21, 2025

O armador do Golden State Warriors sofreu a lesão no final do terceiro quarto. Curry tentou uma infiltração no garrafão dos Raptors e, ao sofrer um choque com dois marcadores, caiu de costas no chão. O jogador permaneceu deitado na quadra por alguns minutos com dores no cóccix. Curry saiu do jogo andando sozinho, mas os Warriors decidiram manter o armador fora do restante da partida.

O treinador da equipe, Steve Kerr, comentou sobre a lesão de Stephen Curry. "Ele está sendo examinado na região pélvica e do cóccix. Ele quis voltar ao jogo, mas nós decidimos não arriscar nada. Esperamos que não seja nada sério", disse Kerr.

Os números de Steph Curry foram de 17 pontos, dois rebotes e uma assistência. Jimmy Butler foi o destaque da partida, o armador marcou triplo-duplo com 16 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. O brasileiro Gui Santos entrou em quadra por dez minutos e registrou um rebote e duas assistências.

O Golden State Warriors terá uma sequência de seis jogos fora de casa, sendo o primeiro neste sábado, com uma longa viagem a Atlanta para enfrentar os Hawks, às 20h (de Brasília). A franquia deve divulgar ainda nesta sexta-feira o comunicado oficial sobre a lesão de Curry e o período de afastamento do jogador.