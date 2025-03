Sport lança uniforme comemorativo dos 120 anos do clube

Quem veste 120 anos de história não passa despercebido. Todas as pistas, glórias, títulos, lutas e resistências nos levaram ao nosso novo manto. ????? #Sport120 pic.twitter.com/3DT9b9JJx5

? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 21, 2025

O lançamento mantém as tradicionais listras horizontais pretas e vermelhas, com a novidade de alguns grafismos representando o aniversário do Sport espalhados pela parte frontal. No peito, abaixo do escudo, aparecem os anos de "1905" - data de fundação do clube - e "2025" em dourado.

A parte interna recebeu a inscrição de "120 anos de Sport", acompanhado da frase "Uma razão para viver", em uma arte estilizada. Já a barra da camiseta apresenta um patch comemorativo, enquanto o número e os nomes dos jogadores serão dourados.

Junto com o lançamento do novo uniforme principal, o clube pernambucano fará uma ação especial pela cidade de Recife. Proporcionando interações diretas com os torcedores e a distribuição de promoções exclusivas, o Sport irá disponibilizar mais informações nas redes sociais.

A partir deste sábado, as camisetas estarão disponíveis para a compra nas lojas físicas e presenciais, além do site oficial da Umbro.