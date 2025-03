Sport busca terceiro título estadual seguido: "Serão grandes jogos", afirma Pablo

Pelo Sport, o centroavante já soma cinco gols em 10 partidas, com uma média de um gol a cada 70 minutos em campo nesta temporada. O atleta também comentou sobre o bom início no novo clube.

"Desde que cheguei aqui ao Sport, senti que seria um grande ano, por todo o projeto que a diretoria me apresentou, pela estrutura do clube, pela qualidade do elenco que está sendo montado e pela forma como sou tratado aqui. Em pouco tempo aqui em Recife, já me sinto em casa e isso tem se refletido em campo, com gols", finalizou.