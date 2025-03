Seleção feminina de basquete é convocada para encarar equipes da WNBA

A treinadora Pokey Chatman convocou, nesta sexta-feira, as 12 jogadoras para defender a Seleção feminina de basquete no Tour na WNBA, liga norte-americana de basquete feminino, entre os dias 2 e 4 de maio. O Brasil vai encarar as equipes do Chicago Sky e Indiana Fever.

A lista inclui a jovem promessa Catarina Ferreira, que defende a universidade de Oregon State. No último dia 13, a brasileira foi eleita a MVP do torneio da WCC na NCAA (basquete universitário) e colocou a equipe no March Madness.

Além dela, Tainá Paixão (Sampaio-MA), Iza Nicoletti (Fairfield-EUA), Cacá Martins (Sampaio-SP), Emanuely (SESI/Araraquara-SP), Vitória Marcelino (SESI/Araraquara-SP), Ayla McDowell (South Carolina-EUA), Taissa Queiróz (North Carolina-EUA), Sassá Gonçalves (Sampaio-MA), Manu Alves (IMG Academy/Illinois-EUA), Licinara (Corinthians-SP) e Iza Varejão (Syracuse-EUA) completam a lista.