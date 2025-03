São Paulo encerra Paulistão com 38% de aproveitamento fora de casa

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, na semifinal, ao perder no Allianz Parque por 1 a 0. Fora de casa, o Tricolor encerrou a participação no Estadual com aproveitamento ruim.

A equipe do técnico Luis Zubeldía disputou sete jogos como visitante, somou duas vitórias e sofreu três derrotas, além de dois empates. Os resultados geram um aproveitamento de apenas 38%.

As únicas duas vitórias aconteceram contra Portuguesa e São Bernardo. A equipe fez 2 a 1 em cima da Lusa e venceu o Bernô por 3 a 1. Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras venceram o Tricolor, que também empatou com o próprio Verdão e com o Botafogo-SP.