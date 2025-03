São Paulo divulga informações da venda de ingressos para estreia no Brasileirão

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira algumas informações a respeito da venda dos ingressos para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia a jornada no torneio no próximo dia 29, contra o Sport, no Morumbis. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h deste sábado, primeiro para os sócios-torcedores com a maior prioridade de compra. A venda segue exclusiva para os sócios até às 10h da próxima quarta-feira, quando começará a liberação das entradas para o público geral. Os valores ainda não foram divulgados pelo clube do Morumbis.