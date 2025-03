Santos recebe alunos de ONG no CT Rei Pelé em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Volante do Santos, Diego Pituca citou a importância do período de folga do elenco, mas valorizou o retorno aos treinos com a visita dos alunos da organização.

O nosso funcionário do Memorial das Conquistas Pasquale recebeu os alunos da APAE para assistirem ao treino desta manhã. Eles foram recepcionados pelos atletas e comissão. #MuitoAlémDoFutebol ? pic.twitter.com/NY1zRlbVUr ? Santos FC (@SantosFC) March 21, 2025 "Folga importante para descansar um pouquinho a mente, e então a gente chega aqui e vê eles super felizes, vê eles querendo tirar foto com a gente. Isso dá um ânimo a mais para a gente continuar trabalhando, e dando alegria para eles e para toda a torcida do Santos", comentou o jogador. A assistente social Dulcinéia Nascimento, representante da entidade social, agradeceu a recepção do Santos e destacou a alegria dos atendidos ao conhecerem os atletas.