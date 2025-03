Santos empresta boliviano Miguelito ao América-MG; veja detalhes

O Santos finalizou o empréstimo do boliviano Miguelito ao América-MG. O Coelho anunciou a chegada do jovem de 20 anos na tarde desta sexta-feira. O meia-atacante firmou vínculo com o clube mineiro até o final da atual temporada.

"MIGUELITO FECHADO COM O COELHO! Um dos atuais vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Miguelito chega para reforçar o Coelhão! O meia-atacante de 20 anos assinou contrato de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro", escreveu a equipe mineira nas redes sociais.

Miguelito iniciou a carreira nas categorias de base do Santos e, desde o início, mostrou-se promissor. O jogador rapidamente ganhou destaque e estreou no profissional em 2023, quando entrou no segundo tempo no duelo contra o Iguatu, pela segunda fase da Copa do Brasil.