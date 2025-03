Ricardo Oliveira inaugura museu mostrando trajetória e abre espaço para visitação do público

O destaque das premiações individuais fica pelo Troféu Mesa Redonda de 2015, conquistado quando atuava pelo Santos e foi o artilheiro do Brasil na temporada, com 37 gols, sendo 20 no Brasileirão, 6 na Copa do Brasil e 11 no Paulistão. Na premiação da TV Gazeta, Ricardo Oliveira foi eleito o melhor segundo atacante e o goleador máximo do Brasileirão 2015.

"Receber esse troféu é um reconhecimento de uma performance realmente muito acima da média. Levando em consideração que eu volto com 35 anos para o Brasil, faço um contrato de produtividade em 2015 e sou artilheiro do Brasil. Realmente me marcou e tenho sempre um carinho grande", recorda o ex-atacante, que venceu novamente o prêmio como melhor segundo atacante em 2016.

Na longa carreira, o jogador passou por clubes da Espanha, como Betis, Valencia e Zaragoza, dos Emirados Árabes Unidos, como Al-Jazira e Al-Wasl, e do Brasil, por Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético-MG e Coritiba. Pela Seleção Brasileira, o atacante venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Ricardo Oliveira se aposentou dos campos em 2023, aos 43 anos, acumulando mais de 750 jogos e 360 gols.