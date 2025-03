Reapresentação do Santos: Neymar inicia transição e deve ficar disponível para estreia no Brasileiro

Após quatro dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou aos treinos na manhã desta sexta-feira e pôde contar com uma novidade importante. Na parte final do processo de recuperação de um edema na região posterior da coxa esquerda, Neymar iniciou a transição física e realizou atividades em campo.

A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. Durante a folga do elenco, o camisa 10 fez trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde tem toda a estrutura e equipamentos necessários.

Dessa forma, após a semana de treinos de fortalecimento e fisioterapia, Neymar retornou ao gramado do CT Rei Pelé e iniciou o processo de transição física. A tendência, assim, é que o jogador esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro.