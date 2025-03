Raphinha vê vitória do Brasil como "virada de chave" e afirma: "Estávamos precisando"

O Brasil foi salvo por Vinicius Júnior nos minutos finais e venceu a Colômbia nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, por 2 a 1. O time saiu na frente e levou o empate ainda no primeiro tempo, mas viu o atacante do Real Madrid decidir nos acréscimos. Após a partida, Raphinha, autor do primeiro gol da Seleção, afirmou que esta pode ter sido a "virada de chave" que o time precisava.

"A gente estava precisando dessa vitória. Não só os jogadores, mas todo o estafe, os torcedores. Estávamos precisando. Não temos que ficar pensando no que aconteceu no passado. Temos que focar no futuro, no que temos pela frente. Esse jogo já foi, temos que pensar agora na Argentina. Acho que é a virada de chave que a gente precisava", disse o jogador à TV Globo.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que mede forças com a Argentina nesta sexta-feira.