Quem é Rafael Freitas, atacante emprestado ao Santos que ganhou minutos contra o Coritiba

Rafael Freitas, de 19 anos, nasceu em 2005 e é natural de Casa Branca, município no interior do estado de São Paulo. O jogador iniciou sua trajetória no futebol ainda com pouca idade e deu os primeiros passos da carreira nas categorias de base do Guarani, de Campinas (SP).

Com o passar dos anos, o atacante foi subindo nas categorias do Guarani e começou a se destacar pela qualidade que demonstrou ter com a bola. Em 2022, com somente 17 anos, chegou a disputar algumas partidas pelo sub-20 do Bugre e, inclusive, foi testado entre os profissionais.

Naquele ano, Rafael Freitas disputou sua primeira partida com o time principal do Guarani. O jovem foi acionado pelo técnico Mozart aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 do Bugre contra a Chapecoense, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Já em 2023, o jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Guarani. A partir daí, ele passou a receber mais chances na equipe principal e chegou a disputar oito jogos do Campeonato Paulista com a camisa do Bugre, mas não balançou as redes.