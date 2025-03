Problema no ombro não preocupa Corinthians, e Yuri Alberto treina normalmente antes de final

Como apurou a Gazeta Esportiva, o atacante está treinando normalmente com os demais companheiros. Ele deve, portanto, ficar à disposição de Ramón Díaz para o segundo jogo da decisão contra o Palmeiras.

Yuri não era a única preocupação do Timão para a grande final. O clube também monitora as condições clínicas do meia Rodrigo Garro, que vinha jogando no sacrifício por dores no joelho direito e, inclusive, sequer saiu do banco de reservas no primeiro Derby da decisão estadual.

Em contrapartida, o meia Igor Coronado já iniciou o processo de transição física depois de uma lesão no tendão do adutor da perna direita e pode ser a novidade para a finalíssima.

O Corinthians terá, ao todo, sete dias de preparação para o duelo decisivo com o Palmeiras. A partida está agendada para a próxima quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com a vitória de 1 a 0 na ida, a equipe do Parque São Jorge só precisa de um empate para quebrar um jejum de seis anos, voltar a conquistar um título e, ainda por cima, evitar o tetra do rival. Uma derrota por um gol leva o embate para a disputa de pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Alviverde.