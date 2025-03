Paulistão Feminino 2025 soma mais de R$ 8 milhões de receitas e bate recorde de cotas aos clubes

Participam da competição AD Taubaté, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

Os oito clubes cumpriram todas as etapas previstas no Licenciamento de Clubes, que incluem critérios administrativos e desportivos, de infraestrutura, e novas exigências, como o Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino, e ações voltadas aos cuidados com a saúde da mulher e garantia de assistência médica.