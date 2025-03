Palmeiras faz jogo-treino contra Mauaense em preparação para final

O Palmeiras fez mais uma atividade na manhã desta sexta-feira (21) em preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Na Academia de Futebol, o elenco alviverde disputou um jogo-treino com o Mauaense.

A partida foi disputada em dois tempos de 35 minutos. A primeira etapa terminou em vitória por 3 a 0, com gols de Allan e Flaco (duas vezes), e a segunda com o placar de 3 a 1 para o Verdão, com gols de Thalys (duas vezes) e Luighi.

Em parceria com a Gatorade, o elenco também realizou o teste tecnológico que avalia a perda de suor de cada atleta por meio de adesivos em áreas específicas do corpo. Os dados coletados possibilitam aos profissionais do clube preparar o controle individualizado de reposição de sódio e sais minerais, entre outros benefícios. Também são feitas análises da densidade da urina, perda de peso e hidratação durante a atividade.