Palmeiras estreia no Brasileiro Sub-20 com virada sobre o Bahia

O jogo

O Bahia dominou o início da primeira etapa, surpreendendo os jogadores do Palmeiras. Gradualmente, o Verdão conseguiu equilibrar e, depois, controlar o jogo. No entanto, em um rápido contra-ataque, o adversário abriu o placar aos 22 minutos com Pedrinho.

Demonstrando não sentir a desvantagem, o Palmeiras igualou aos 31 minutos em uma cobrança de falta, com Larson aproveitando o rebote do goleiro.

No segundo tempo, os mandantes tomaram conta do ritmo da partida, mas com dificuldades na finalização. Com 30 minutos, o Bahia teve um jogador expulso e, aos 31, o Palmeiras virou a partida com Erick Belé em uma bela cobrança de falta.