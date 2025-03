O São Paulo passa na primeira posição de seu grupo na Libertadores? Vote!

Já o Talleres-ARG é velho conhecido do torcedor são-paulino. Responsável pela única eliminação do Tricolor na fase preliminar da Libertadores, a equipe argentina a integra o grupo do time paulista pelo segundo ano seguido. Em 2024, o São Paulo perdeu na Argentina, mas ganhou em solo brasileiro. O clube de Córdoba, porém, não faz uma boa temporada e ocupa apenas a 13ª posição do Grupo B do Campeonato Argentino.

Por fim, o Alianza Lima-PER chega embalado após eliminar o Boca Juniors na segunda rodada da fase preliminar. Os atacantes Paolo Guerrero e Hernán Barcos, que têm passagens marcantes pelo futebol brasileiro, são dois dos grandes nomes do time peruano. A equipe ocupa a segunda posição do Campeonato nacional e também eliminou Nacional-PAR e Deportes Iquique-CHI nesta Libertadores.

A estreia do Tricolor na competição está marcada para o dia 2 de abril. O São Paulo visita o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 21h30 (de Brasília).