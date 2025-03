Mirassol anuncia o atacante Luiz Filipe e o meia Zé Vitor para a disputa do Brasileirão

O Mirassol oficializou as contratações do atacante Luiz Filipe, nesta sexta, e do meia Zé Vitor, na última quinta, para reforçar a equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Atlético-MG, Luiz Filipe, de 23 anos, chega ao clube paulista após conquistar o título mineiro com o Galo.