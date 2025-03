Matheuzinho mostra regularidade e lidera Corinthians em desarmes no Paulistão

Nesta temporada, Matheuzinho, lateral direito do Corinthians, ainda não marcou gol nem distribuiu assistência. O jogador, no entanto, defensivamente vem agradando a comissão técnica e é o líder do Timão em desarmes por jogo.

Segundo o Sofascore, em média, Matheuzinho completa 2,9 desarmes por partida no Campeonato Paulista. Desta maneira, o lateral, que disputou nove jogos nesta edição do estadual, fica a frente dos volantes Raniele (com média de 2,8) e Ryan Gustavo (com média de 2,0).

Matheuzinho também se destaca em interceptações, aparecendo em terceiro do time no quesito pelo Paulistão. Com, em média, 1,4 interceptações por partida, o jogador fica atrás apenas de Raniele (1,7) e Félix Torres (1,6).