Cunha avalia momento e mira titularidade da seleção: 'Trabalho para isso'

O Brasil sofreu, mas venceu a Colômbia com direito a gol nos acréscimos nesta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo da partida, avaliou seu momento individual e mira a titularidade no comando de ataque da Seleção.

O jogador vive uma ótima fase jogando pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e já balançou as redes 13 vezes na edição atual do Campeonato Inglês. Ele se diz "leve" para ajudar o Brasil dentro de campo.

O próximo passo é ganhar protagonismo com a Amarelinha. A briga no momento é com João Pedro, destaque do Brighton.