Jogo das Estrelas 2025 do NBB: Lucas Brandão ganha Torneio de Enterradas

Lucas Brandão escreveu o seu nome na história do Jogo das Estrelas do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta sexta-feira, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, no último evento da noite, o jogador de 22 anos colocou o pivô Andrezão (de 2,13m) e executou uma "cravada" perfeita por cima do seu companheiro de Bauru Basket para conquistar o título do Torneio de Enterradas de 2025.

Com o voto dos quatro jurados, que eram Olivinha, Janeth, Arthur Belchor e Victão, do Basquete Pra Vida e Embaixador Oficial do JDE 2025, e mais o do público pelo Whatsapp, Lucas Brandão superou Felipe Gregate, do Desk Manager Mogi Basquete, na decisão e levou para casa uma premiação de R$ 7 mil, além do troféu de campeão do Torneio de Enterradas.

"O nível foi muito forte, conheço todos eles. O Anderson já pulou moto, o Gregate pula muito, todos pulam muito. Eu sabia que tinha de ter uma carta na manga, que foi chamar o Andrezão e deu um resultado bom", afirmou Lucas Brandão, que revelou ter treinado apenas uma vez o movimento que executou na final.