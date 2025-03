Internacional treina de olho na estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo

O Internacional deu sequência, nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, à preparação para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo. O duelo acontece no dia 29 de março, sábado, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã.

O elenco do Colorado iniciou o dia com exercícios físicos. Em seguida, os jogadores realizaram atividades com bola. O uruguaio Sergio Rochet e os colombianos Johan Carbonero, Rafael Borré e Enner Valencia estão defendendo suas seleções na data-Fifa e não participaram do treino.