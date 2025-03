Harry Kane revela pedidos de Tuchel para os atletas da Inglaterra

A Inglaterra perdeu a Eurocopa para a Espanha na metade do último ano. Esta foi a segunda final seguida da competição, em que os ingleses ficaram com o segundo lugar. Ao falar sobre a derrota, Kane declarou sentir uma falta de liderança no vestiário do time, o que pode ter atrapalhado a equipe.

"Eu diria que estivemos um pouco carentes de liderança no verão. Especialmente quando as coisas não estão indo tão bem, ou há muito barulho ao redor do grupo, é aí que você precisa de jogadores como eu e alguém como o Jordan. É ótimo tê-lo. Nós nos complementamos muito bem na maneira como lideramos", disse.

Em uma rápida análise sobre o trabalho do ex-técnico Gareth Southgate, o capitão avaliou o período como positivo.

"É um novo começo. Foi realmente bem-sucedido com o Gareth e aquela era do futebol inglês. Chegamos a duas finais, chegamos a semifinais, mas agora é sobre dar o próximo passo", finalizou.