Grêmio divulga lesão do artilheiro Martin Braithwaite, que vira dúvida para estreia no Brasileiro

O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira, que o atacante Martin Braithwaite teve uma lesão diagnosticada no adutor longo da coxa direita, após realizar exames de imagem. O clube não divulgou um prazo de recuperação para o dinamarquês.

Braithwaite sentiu a lesão no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no último domingo, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio. O jogador atuou durante os 90 minutos no empate, em 1 a 1, que deu o título Estadual para o Colorado.

De acordo com o Imortal, o Martin Braithwaite já está realizando o tratamento com a fisioterapia do clube.