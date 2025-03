Giovanni Vianna e Gui Khury se destacam na abertura do STU Pro Tour

Na etapa de abertura do STU Pro Tour, a nova liga mundial de skate, em Porto Alegre, quem deu as cartas na fase de classificação do masculino nesta sexta-feira foram dois dos donos da casa. No Street, Giovanni Vianna ficou com a maior nota do dia. No Park, Gui Khury. Ambos chegam com moral ainda mais elevado às semifinais deste sábado.

Natural de Santo André, Giovanni representou o Brasil nas duas edições olímpicas que receberam o skate: Tóquio-2020 e Paris-2024. E essa grande fase nas pistas parece não acabar.

"É legal demais andar aqui porque a pista é grande, apesar de o vento às vezes atrapalhar bastante. Você consegue pensar direito no que vai fazer. E minha tia mora aqui, então fico mais à vontade, sinto-me em casa. Quanto ao Pro Tour, estamos colocando a cultura do Brasil no mapa do skate, muito importante. Sempre temos campeonatos na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil está entre as três maiores potências do skate mundial. Então, já era hora, o que alavanca nosso potencial e nosso nome. Os gringos têm elogiado", declarou.